Escursione con le ciaspole in Ticino alla Capanna San Lucio

Domenica 18 febbraio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole con meta il passo di S.Lucio e la capanna omonima.

La Capanna San Lucio è situata su un grande terrazzo, in alta Val Colla, a 1541 m, alle pendici del Monte Gazzirola. Il Percorso è molto agevole e segue la strada forestale fino al passo di San Lucio dove è possibile ammirare l’omonimo oratorio romanico, molto bello e caratteristico, affiancato da due rifugi posti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, uno in territorio italiano e l’altro in territorio svizzero.

L’escursione inizia da Certara 1000m e termina alla capanna S.Lucio 1541m percorrendo boschi e pascoli di quota innevati. Dal passo si gode di un bel panorama sul lago di Lugano e la vista spazia dal Triangolo lariano alle Grigne, dal Badile ai monti ticinesi, nonché sulle cime della val Cavargna, tra cui primeggia il Pizzo di Gino, più lontano è

visibile il costone del Bregagno ed il monte Grona. A sud sono riconoscibili i rocciosi Denti della Vecchia

Tempo escursione totale h4.00 – dislivello 541m – difficoltà WT2 – NO bollino autostrada

Accompagnatori: Enrico e Gianni

Programma

Ore 7.25 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.30 partenza con mezzi propri per Certara

Documento valido per l'espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Materiale ciaspole, bastoncini, sono inoltre consigliate ARVA e sonda

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it