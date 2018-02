Pochi giorni all’apertura delle iscrizioni del 27° Rally Internazionale dei Laghi

Con la giornata di giovedì 15 febbraio, il Rally Internazionale dei Laghi entrerà nel vivo. La corsa, che si svolgerà i prossimi 16 e 17 marzo, vedrà aprire la possibilità di iscrizione proprio tra sette giorni iniziando a creare quella palpitante attesa che è tipica delle occasioni importanti. Dopo aver sfiorato le cento adesioni un anno fa, il comitato organizzatore spera di poter replicare il successo passato grazie al consolidamento di alcuni “pezzi forti” dello stradario varesino e l’inserimento di importanti novità.

Cambio Sede – Quest’anno il polo nevralgico della corsa sarà l’ippodromo “Le Bettole” situato nel cuore di Varese. All’interno del centro ippico nonché polifunzionale, saranno ubicati i principali uffici relativi alla Direzione Gara, al Centro Classifiche e alla Sala Stampa. Le prove speciali sulle strade montane si svolgeranno sabato 17 marzo con il “famigerato” Cuvignone – ormai ago della bilancia del rally- che verrà percorso per ben tre volte; due passaggi si effettueranno sulle prove “Valganna” e “Sette Termini”. Non si terrà, diversamente dagli altri anni, la prova spettacolo presso l’area Colacem di Caravate che resterà comunque il luogo addetto al riordino e al Parco Assistenza; è al vaglio degli uffici tecnici comunali varesini la possibilità di disputare una prova spettacolo inedita nella serata di venerdì 16. L’arrivo è previsto sempre presso l’ippodromo “Le Bettole” che per l’occasione sarà ribattezzato Magugliani Arena. A poche decine di metri rispetto a questa struttura si trova l’ATA Hotel che anche per questa edizione sarà la sede delle operazioni di verifica.

Iscrizioni – Come detto, dalle ore 7.00 di giovedì 15 febbraio sarà possibile spedire le iscrizioni presso la segreteria della corsa (via mail a rally_dei_laghi@yahoo.it; questa possibilità si protrarrà fino al giorno 2 marzo alle ore 18. Per chi invierà la propria adesione nei primi cinque giorni (e cioè fino a lunedì 19 febbraio) ci sarà uno sconto del 15% sulla tassa di iscrizione. Tre gare in una- Oltre alla competizione valevole per la Coppa Italia Rally, si svolgeranno altre due gare: la Rievocazione Storica del Rally Aci Varese –che vedrà al via le auto iscritte al Campionato Italiano di Regolarità a media (5° edizione)- e il Rally Storico (1° edizione); le vetture di queste due competizioni partiranno in coda al rally moderno e regaleranno sicuramente molto divertimento al pubblico che oltre ad ammirare le recenti World Rally Car, potrà così applaudire i bolidi che in passato hanno vergato le pagine più belle del rallysmo varesino e non solo (dalle Lancia Delta alle Opel Kadett, dalle Audi Quattro alle Ford Escort e molte altre ancora).

Sponsor– Per supportare lo sforzo organizzativo, la A.s.d. Rally dei Laghi si avvale della preziosa collaborazione di Magugliani-componenti per l’industria, Castiglioni-Concessionaria Ufficiale Peugeot per Varese e Provincia, Ati Gas, Getim, Caffè Chicco d’Oro, Gandini Active Group, Autodemolizioni Borrelli, Dema Antinfortunistica, La Prealpina, Euroceramiche, Hippo Group, ATA Hotel Varese, Colacem per lo Sport, Banca Generali, Centro Prealpino Autorevisioni, Concessionarie Marelli&Pozzi, Associazione ViviVararo, Valcuvia Corse, Insubria Corse.

Numerosi ed importanti anche i patrocini riconosciuti da parte di Regione Lombardia, Provincia di Varese-Land of Tourism, Comune di Varese, Camera di Commercio Varese-Sport Commission, FIA, Aci Varese, Comunità Montana Valli del Verbano.

Sito internet www.varesecorse.it

Facebook Rally dei Laghi