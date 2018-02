Openjobmetis, c’è Mario Delas sotto i tabelloni

Da oggi la Openjobmetis ha il suo pivot da affiancare a Tyler Cain: dopo l’addio di Norvel Pelle, tesserato da Torino, arriverà in maglia biancorossa Mario Delas.

Il centro croato, 29 anni compiuti da poco, proviene da Capo d’Orlando dove ha giocato nell’ultimo anno e mezzo: molto buona la sua prestazione nel campionato passato (9,3 punti, 5,1 rimbalzi, il 52,8% al tiro da 2), meno scintillante quella del torneo in corso, nel quale forse ha sofferto il difficile cammino della Betaland.

Delas ha un passato importante a livello giovanile – fu addirittura votato miglior giocatore ai Mondiali under 19 nel 2009 dove vinse il bronzo -, ha giocato gli Europei 2013 con la Croazia, ha vinto due titoli lituani con lo Zalgiris e uno in patria con il Cedevita di Jasmin Repesa. Insomma un buon giocatore (vanta ottima tecnica e una buona conoscenza del gioco e dei fondamentali) che forse però non ha percorso appieno la carriera che si ipotizzava per lui in gioventù.

Il contratto che legherà Delas – che è alto 2,07 ed è nativo di Spalato, una delle capitali cestistiche della ex Jugoslavia – alla Pallacanestro Varese è limitato a questa stagione sportiva senza opzioni per il futuro.