Il pullman per andare a scuola a Gavirate ora c’è

Una nuova coppia di corse, garantita tutti i giorni scolastici dal lunedì al sabato, per collegare Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Inarzo e Cazzago Brabbia al distretto scolastico di Gavirate.

Autolinee Varesine ha risposto così, insieme all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, alla crescente esigenza di famiglie residenti in questi paesi che si sono dimostrate interessate al plesso scolastico di Gavirate, un interesse in costante crescita, anno dopo anno, grazie al continuo sviluppo di questo polo.

Tempo fa (era l’ottobre del 2016) un gruppo di genitori si era organizzato per portare i figli in auto avanti e indietro dalla scuola. Pareva non ci fosse altra soluzione visto che il numero degli studenti era esiguo e Autolinee aveva spiegato che sarebbe stato “antieconomico” introdurre nuove corse.

E’ passato un anno e mezzo e le cose sono cambiate: ora finalmente sono arrivate nuove corse.

Se fino a pochi giorni fa il collegamento tra questi Comuni e il distretto gaviratese prevedeva un interscambio con coincidenza a Cassinetta di Biandronno, dai primi giorni di febbraio è stato invece ufficializzato il nuovo servizio: una diramazione della linea extraurbana N21 connette ora direttamente i quattro paesi alle scuole superiori di via dei Gelsomini, garantendo così un servizio più lineare e comodo per tutti gli studenti.

L’autobus parte alle ore 7.05 dalla fermata di Galliate Lombardo-via Dante Alighieri, dirigendosi poi verso la località Boffalora, il centro di Bodio (fermata al Municipio alle ore 7.12), il paese di Inarzo (fermata in piazza Patrioti alle 7.16) e quindi Cazzago Brabbia, dove la corsa transita in piazza Libertà alle 7.20.

Successivamente, il bus si ricongiunge al percorso della linea N21 attraverso Cassinetta, Biandronno e Bardello, per giungere al polo scolastico di Gavirate alle 7.36: la corsa di uscita è prevista invece alle ore 13.07 ed effettua, ovviamente a ritroso, il medesimo tragitto.

Inoltre, a completare il quadro di questa nuova offerta di servizi, sono attivate due corse rispettivamente da Bardello per Galliate Lombardo (partenza ore 6.40) e da Galliate Lombardo per Bardello (partenza ore 13.40), le quali garantiscono maggiori possibilità di spostamento e di interscambio tra questi paesi serviti da diverse linee di Autolinee Varesine.

