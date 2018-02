sbloccascuole, questa volta niente per Cassano. “Uno smacco”

«Siamo rammaricati per la totale assenza del Comune di Cassano Magnago che non figura tra i comuni destinatari delle risorse messe a disposizione del Ministero dell’Economia»

L’operazione #sbloccascuole porta fondi alle scuole italiane, ma non a Cassano. Questa è la denuncia del locale Partito Democratico, dopo la pubblicazione degli interventi previsti, nell’ambito dello stanziamento da 17,5 milioni (a livello provinciale).«Oggi abbiamo letto l’elenco l’elenco degli interventi edilizi che potranno essere realizzati dai Comuni. Ben 17,5 milioni di euro per lo #sbloccascuole, a livello provinciale.

«A Cassano Magnago non è arrivato nemmeno un euro» lamenta Tommaso Police, segretario cittadino del Pd. «Ci chiediamo, di fronte a questi numeri che certificano le assegnazioni, come sia possibile che la nostra città non faccia parte dei comuni che hanno ottenuto gli stanziamenti dal Governo. Non accettiamo più il giochino del Sindaco che non riuscendo a far quadrare i conti scarica le colpe sullo Stato in maniera vittimistica e poi quando c’è da essere proattivi e pronti per portare in casa dei finanziamenti se li lascia sfuggire così».

Police riconosce che «tanto è stato fatto nel recente passato» (anche grazie ai 243mila euro di altro finanziamento «dal governo Renzi per la scuola Orlandi», ma critica la mancanza di nuovi fondi, che potevano andare ad esempio «per la palestra della scuola Parini» o a interventi più mirati sulle varie strutture.

«È questo il tanto chiacchierato “modello Cassano” che in questi giorni la maggioranza di Forza Italia sta sbandierando in campagna elettorale? Siamo ben consci che amministrare non è impresa facile per nessuno, a prescindere dal colore politico, è compito dell’amministrazione comunale verificare le opportunità e finanziamenti che possono arrivare da Regione, Stato e altri Enti. Non essere nemmeno in elenco tra i comuni che hanno fatto richiesta è uno smacco per tutta la Città, un’occasione persa per migliorare le nostre scuole a “costo zero”».