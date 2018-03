Ascensori al cimitero ancora fuori uso: “Il cantiere inizia lunedì”

Fine febbraio. Era questa la data che aveva indicato il sindaco Emanuele Antonelli per il pieno ritorno all’operatività degli ascensori del cimitero principale di Busto Arsizio. Ma a quasi un mese da quel giorno gli ascensori sono ancora fuori servizio.

A denunciarlo è un frequentatore -disabile al 100%- che da anni è costretto a chiamare Agesp tutte le volte che vuole recarsi sulla tomba della madre, posta al primo piano del cimitero. Anche settimana prossima, quando accanto a lei verrà tumulato il padre, l’uomo dovrà farsi accompagnare dal personale della ex municipalizzata, farsi caricare su un montacarichi e portare fino al loculo.

«Mi scuso tantissimo per questo inconveniente -dice il Sindaco Emanuele Antonelli- ma è stato rivisto il progetto di intervento sugli ascensori e questo ha causato il ritardo». Il Primo Cittadino spiega infatti che «è stato deciso di cambiare tutti gli impianti, posizionare il motore sul tetto per evitare altri allagamenti e installare una cabina più ampia, in grado di trasportare anche le bare». Tutti interventi che hanno causato quindi un prolungamento nelle tempistiche «e che verranno realizzati prima in via sperimentale su uno degli ascensori per poi replicarli sugli altri due». Cantieri che partiranno da lunedì prossimo e che vedranno lo stesso Antonelli con gli occhi puntati: «ho promesso che questa cosa verrà fatta e vigilerò io stesso che questo accada, senza più altri ritardi».