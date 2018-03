I Boys4road protagonisti al Casinò Campione d’Italia

Basta davvero poco per mettersi in viaggio con i Boys4road protagonisti in musica sabato10 marzo dalle ore 20 al ristorante Seven, del Casinò Campione d’Italia. Giovanissimi, belli, bravi ed eleganti, ma l’accostamento con le boy band che hanno fatto furore negli anni ’90 finiscono qui, i Boys4road sanno anche suonare e soprattutto sono dei cantanti provetti, in grado di armonizzare alla perfezione le loro voci per fare la differenza anche quando la spina è staccata.

Una scelta di vita e di stile quella di Federico Romani, Luca Galimberti, Martino Garattoni e Pasquale Guarro, scoperti da Piero Billeri che è diventato il loro pigmalione attraverso Musicontacts. Unica Green Band in Italia e forse al mondo i Boys4road si accompagnano con chitarra, contrabbasso, violino e rullante, rigorosamente unplugged, ma sono in grado di riprodurre al momento, come straordinari jukebox, qualsiasi brano. Un virtuosismo il loro che li porta a spaziare dagli anni ’30 fino alle hit dei nostri giorni, tutto arrangiato in chiave swing e rock&roll.

Per metterli alla prova non resta che venire sabato sera al Casinò Campione d’Italia, per una cena predisposta per l’occasione dal resident chef del Casinò Lorenzo Staltari completando così l’esclusività di un sabato sera speciale,da concludere con la propria canzone del cuore, eseguita dal vivo al proprio tavolo. Il finale romantico a una serata che si annuncia indimenticabile.

Per le prenotazioni telefonare allo 00 41 916401111, oppure al numero verde 00 800 80077700.