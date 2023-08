Alte temperature, fioritura anomala delle alghe nel Ceresio

Alghe verdi nel Ceresio. È dovuto alle alte temperature di questi giorni che hanno creato un fenomeno anomalo nel lago e in alcune zone, soprattutto a nord, si sono verificate delle striature, anche ampie, di colore verde che potrebbero tendere anche al giallo ocra. Una colorazione anomala delle alghe provocata da cianobatteri sviluppatisi rapidamente, quando le temperature sono molto elevate. Lo scorso anno qualche episodio isolato e molto contenuto, ora però le aree segnalate sono numerose e hanno una rapida evoluzione. Il suggerimento dell’Autorità di Bacino è quello di non addentrarsi in quelle aree, specialmente se stagnanti e in zone protette dalle correnti. L’Autorità di Bacino del Ceresio, in collaborazione con i Pompieri di Melide, ha effettuato un sopralluogo e si è attivata immediatamente per comprendere il fenomeno e verificare l’origine del problema.

“Siamo immediatamente intervenuti chiedendo un’analisi approfondita delle acque apparentemente contaminate, – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Maurizio Tumbiolo – ci è stata confermata la presenza di Microcystis aeruginosa con degli accumuli importanti, per cui il lago, da color smeraldo, si tinge di verde con tendenza al giallo ocra nelle zone stagnanti. L’origine non è conseguenza né di alterazione dell’ambiente né da antropizzazione, ma dal multiforme e complessivo spostamento dei cianobatteri sospinti dal vento e dalle correnti. Nessuna correlazione, se non l’alta temperatura, fra la presenza di piccole meduse e l’anomala colorazione del lago.”

Una situazione che rimane sotto controllo e valutata quotidianamente zona per zona. Critica la balneazione dove si verifica la maggiore concentrazione del fenomeno, animali e bagnanti potrebbero infatti accusare, al contatto, delle irritazioni cutanee. Complesso comunque da monitorare il fenomeno in quanto l’evento potrebbe avere anche una durata ridotta, locale e, repentinamente, spostarsi dall’Italia alla Svizzera e viceversa. “Appena verificati gli episodi – conclude il Comandante dei Pompieri di Melide, Marzio Riva – abbiamo constatato che si tratta di fioritura di alghe, causata dal cambiamento dell’eutrofizzazione delle acque e dell’aumento dei livelli di anidride carbonica, come confermato anche dal laboratorio Cantonale. Complessa da monitorare la situazione poiché gli stessi possono sparire nell’arco di poche ore”.