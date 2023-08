Il porto di Ranco è stato liberato dalle alghe infestanti

Il porto di Ranco è stato liberato dalle alghe che avevano creato non pochi problemi nei giorni scorsi alle barche ormeggiate nell’area del Basso Verbano. Situazioni simili, con eliche intrappolate nelle infestanti, sono state segnalate in queste settimane anche in altre località lacustri della provincia: sia sul Verbano come a Luino e Ispra, che sugli specchi d’acqua più piccoli, tra cui anche il Lago di Varese di fronte alla riva di Cazzago Brabbia. Una situazione che ha reso complicata la navigazione per i diportisti e che è direttamente collegato anche con il basso livello del lago.

Per rimuovere le piante acquatiche e liberare definitivamente le imbarcazioni l’amministrazione di Ranco ha allertato l’autorità di bacino, competente a intervenire in questi casi, che a sua volta ha richiesto il supporto di un’impresa specializzata che nella mattina di mercoledì 16 agosto ha provveduto a rimuovere le piante acquatiche infestanti destinate poi ad essere smaltite come rifiuti speciali.