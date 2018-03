Controlli a Villa Castiglioni: due persone identificate e si pensa a “blindare”

Nuova operazione di controllo a Villa Castiglioni, a Induno Olona, la bella residenza d’epoca al centro di un fallimento che in questi anni di abbandono è diventata in più occasioni rifugio di senza tetto.

Alcuni uomini della caserma dei Carabinieri di Arcisate con agenti della Polizia locale di Induno Olona, hanno effettuato un controllo all’interno dell’edificio e hanno trovato due persone, regolarmente immigrate in Italia, che erano nella villa. I due sono stati identificati e segnalati.

«L’attenzione è sempre alta – dice il sindaco di Induno Olona – Abbiamo anche chiesto al curatore fallimentare di provvedere con adeguati presìdi a rendere inaccessibili i locali, anche se su un edificio così è una cosa abbastanza complicata. Il problema Villa Castiglioni si risolverà solo quando troverà un acquirente».

E su questo fronte il curatore fallimentare ha detto che a breve sarà nuovamente bandita l’asta per la vendita di Villa Castiglioni, con un prezzo di partenza ancora più basso del marzo dell’anno scorso: questa volta basteranno 800mila euro o poco più per entrare in possesso di residenza e parco.