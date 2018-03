Il Girasole porta la città a teatro con “I 6 del manicomio”

Come da tradizione anche quest’anno “A.S.P Il Girasole” azienda di servizi alla persona di Somma Lombardo organizza lo spettacolo teatrale, ormai diventato una tradizione annuale, che viene promosso per gli ospiti residenti, i loro cari e tutta la Città.

Il 17 marzo la compagnia teatrale amatoriale “I 6 del manicomio” metterà in scena la commedia in due atti di Luciano Lunghi “Così non vale”, presso la Sala Polivalente Giovanni Paolo 2° , inizio spettacolo ore 15 ed ingresso gratuito.

Momenti come questi organizzati sul territorio si inseriscono all’interno di una più ampia progettazione di terapia non-farmacologica che si pone come obiettivo primario quello della creazione di benessere, valorizzazione della persona e miglioramento della qualità della vita.