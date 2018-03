Niewiadoma, fuga gioiello per vincere il Trofeo Binda

La 24enne polacca Katarzyna Niewiadoma, tra le atlete più promettenti in campo internazionale, ha vinto a Cittiglio la prima grande classica della carriera, il “Trofeo Binda” valevole per il World Tour femminile giunto alla 20a edizione in questa configurazione.

Niewiadoma, alfiere della Canyon-Sram (una delle squadre più importanti del panorama femminile) ha compiuto un grande numero nel momento decisivo della corsa, l’ultima salita di Orino. La polacca ha attaccato su uno dei punti più duri del tracciato e ha preso subito una manciata di secondi di vantaggio, poi ha respinto i primi tentativi di inseguimento e si è lanciata in discesa – tra Azzio e Gemonio – con un discreto margine.

A quel punto si è mossa per un ultimo tentativo la campionessa d’Italia, l’ossolana Elisa Longo Borghini, che ha cercato un disperato ricongiungimento ma è stata ripresa dal gruppo. Così Niewiadoma ha potuto arrivare in solitaria a Cittiglio con 22″ sul gruppo, regolato dalle olandesi Blaak e Vos dananti a Spratt e alle sue compagne Ferrand-Prevot e Amialiusik. Stremata Longo Borghini, che di fatto non ha sprintato e ha chiuso al decimo posto.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

JUNIORES: VITTORIA BRITANNICA

L’arrivo del trofeo “Da Moreno”

Sventola l’Union Jack sul pennone principale del trofeo “Da Moreno”, la gara internazionale juniores disputata al mattino come antipasto del “Binda” come ormai avviene da sei anni. A vincere la gara, valida anche per la Coppa delle Nazioni, è stata infatti la britannica Pfeiffer Georgi, che ha battuto in una volata a due la compagna di fuga, la francese Wiel. Terza la prima azzurra, Vittoria Guazzini, che ha regolato il gruppo principale a 30″ dal duo di testa. Quarta Silvia Zanardi.

Georgi conosceva già il percorso, visto che lo scorso anno fu decima: “Questa è una gara molto dura ma anche avvincente: per me è un successo straordinario”. La britannica è uno dei nomi in vista della categoria e nel 2017 ha vinto la Gent Wevelgem.

Trofeo Da Moreno, Piccolo Trofeo Alfredo Binda (Coppa delle Nazioni 2018)

Ordine d’arrivo: 1. Pfeiffer Georgi (GBR), km 69 in 1h57’10” media km/h 35,539; 2. Jade Wiel (Francia); 3. Vittoria Guazzini (Zhiraf Guerciotti Selle Italia) a 21”; 4. Silvia Zanardi (VO2 Team Pink); 5. Shari Bossuyt (Dolticini Van Assche); 6.Wilma Olausson (Svezia); 7. Cathaline Hoolwerf (CC Pave 76 – APB); 8. Sofia Collinelli (VO2 Team Pink); 9. Celia Le Mouel (Francia); 10. Akvile Gedraityte (Lithuania).