Varese, due giornate di squalifica per De Carolis. Inibito Merlin

Tutto tace sul fronte societario, con l’accordo per la cessione del club che ancora non arriva, proseguendo quello stallo che non lascia tranquilli al “Franco Ossola”.

Sul campo non va meglio, con la squadra di mister Paolo Tresoldi che non vince dal 3 dicembre a Castellazzo e si ritrova ora in piena zona playout.

La sconfitta di Bra, non solo ha affossato i biancorossi in classifica – ora quartultimi – ma porta anche squalifiche dal giudice sportivo.

Sono due le giornate di stop comminate all’attaccante Manuel De Carolis, espulso dopo 4’ dal suo ingresso in campo. Il direttore sportivo Alessandro Merlin, allontanato per proteste, è invece stato inibito fino al 21 marzo.

Intanto domenica (18 marzo ore 14.30) i biancorossi saranno impegnati nell’importante trasferta di Pavia. Sarà un delicato scontro salvezza per non sprofondare ancora di più nelle zone basse.