Dal 25 aprile al 2 giugno bandiera tricolore sulla Torre Civica

Questa mattina, 23 aprile 2018, è stata posizionata la bandiera italiana sulla Torre civica di Varese.

Il tricolore resterà sulla cima fino al 2 giugno, accompagnando le ricorrenze nazionali che dal 25 aprile proseguiranno fino alla Festa della Repubblica italiana.

La Giunta ha infatti deliberato che la bandiera nazionale sarà posizionata sulla Torre civica in concomitanza delle principali ricorrenze nazionali.

La prima delle ricorrenze è quella del 25 aprile: a Varese le celebrazioni ufficiali per il 73° anniversario della Liberazione inizieranno alle 9.15 in piazza San Vittore, proseguendo poi per le vie cittadine.

Il percorso prevede la partenza da piazza San Vittore, la deposizione della corona all’Arco Mera, per poi proseguire in corso Matteotti, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica (dove verrà deposta la corona al Monumento ai Caduti), via Avegno, via Cavour, Largo della Resistenza (con la deposizione corona al Monumento alla Resistenza), via Donizetti, via Griffi, via Albuzzi, Piazza Carducci, corso Matteotti, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Sacco.

L’iniziativa si concluderà nel Salone Estense del Comune di Varese dove, alle 10.15, si terranno i discorsi della Autorità e delle associazioni.

