Easypark, tutto quello che dovete sapere per pagare i parcheggi con l’app

E’ arrivata anche a Varese la possibilità di gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, servizio di mobile parking diffusissimo in tutta Italia ed in Europa.

COME FUNZIONA EASYPARK

L’App EasyPark esiste nelle versioni per iOS, Android e Windows Phone: è possibile quindi scaricarla, gratuitamente, nei rispettivi app store.



Una volta scaricata è necessario registrarsi tramite l’App, oppure attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal. «E’ in corso di implementazione, inoltre, anche la funzionalità Apple pay». Con il credito è possibile cominciare a pagare la sosta dall’app: le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, che viene però aggiornato automaticamente dall’App attivando la geolocalizzazione,ed è comunque visibile sui parcometro, il numero di targa del veicolo e l’orario previsto di fine sosta.

Un’importante caratteristica è che durante la sosta si può prolungare la sua durata direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o al contrario si può interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo remoto della targa dell’auto: ma è altamente consigliato, per chi usa frequentemente l’applicazione, scaricare dal sito il tagliando EasyPark e metterlo sul cruscotto, o anche una equivalente indicazione scritta. Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it

PYNG RESTA ATTIVA

Per chi possiede il Telepass, in realtà questa applicazione e la conseguente forma di pagamento non è una novità: è già possibile da tempo infatti pagare in questo modo con il sistema Pyng, che resterà per gli utenti pienamente operativo. Easypark si limiterà ad aggiungere una possibilità in più, dedicata a chi non è abbonato al servizio telepass, per pagare senza “monetine”. Resta, e si rafforza, inoltre, la possibilità di pagare con Bancomat e carte di credito, una funzione diventata pienamente (e non solo nominalmente) operativa solo da alcuni mesi.