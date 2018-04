Dopo la conferma dell’alleanza di centrodestra, ora tocca alle segreterie di Lonate

Dopo l’accordo che ha confermato all’alleanza di centrodestra tra Lega e Forza Italia, dopo il via libera su Venegono, ora tocca a Lonate Pozzolo. Anzi: ora tocca alle segreterie locali delle due forze del centrodestra.

L’accordo su Venegono si è chiuso con un via libera al candidato d’area leghista, il che – nell’equilibrio interno alla coalizione – metterebbe in pole position un uomo (o una donna) di Forza Italia a Lonate. È una osservazione molto elementare, ma in ogni caso è un elemento che dà un certo vantaggio agli azzurri, nella trattativa di coalizione.

Che sia un nome della Lega o di Forza Italia, in ogni caso, resta poi da capire verso chi convergere. Almeno ufficialmente, i nomi sono quelli filtrati nelle settimane scorse: da un lato il leghista bustocco Giampiero Reguzzoni, dall’altro le ipotesi di Ausilia Angelino e di Mauro Andreoli.

La Lega ha il problema di non disporre di proprie candidature forti interne alla comunità lonatese. E gli alleati l’hanno già fatto notare: «Abbiamo fatto notare alla Lega che una candidatura esterna al paese non sarebbe, secondo noi, la scelta migliore» dice Marcello Pedroni, responsabile enti locali di Forza Italia. Che non si sbilancia oltre, se non con un’altra osservazione di realismo politico: «E abbiamo fatto presente che non sempre i consensi ottenuti nelle elezioni politiche o regionali significano consensi locali». Traduzione più esplicita: il brand di Salvini tira eccome, ma se non si ha un nome convincente come ipotetico sindaco, gli elettori non per forza daranno sostegno.

E la Lega? La preoccupazione principale resta quella della «discontinuità» rispetto al passato, conferma il segretario provinciale Matteo Bianchi. Dei nomi proposti da Forza Italia, quali saranno considerati accettabili? La discussione a Lonate si (ri)apre ora, con l’incontro nella serata di venerdì 27 aprile.