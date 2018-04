Un maggio da “curiosi”: al via il primo festival

Prende il via il 20 aprile la prima edizione del Festival dei Curiosi, organizzato e promosso dall’associazione di Malnate L’Accademia dei curiosi.

Dopo l’esordio, altri 5 appuntamenti si svolgeranno nella bellissima cornice del parco di Villa Monte Morone sotto ad una tensostruttura che garantirà gli eventi anche in caso di maltempo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Il primo incontro, invece,m che vuole essere una sorta di presentazione, è in calendario venerdì 20 aprile alle ore 20.45 nella sala consiliare in via De Mohr : “Per seguire virtute e canoscenza”. La curiosità dell’Ulisse dantesco.

Il programma: