Artisti si diventa, appuntamento a Villa Panza

“Villa Panza Kids. Artisti si diventa! Speciale carboncino”. Continuano gli appuntamenti per i più piccoli a Villa e Collezione Panza che sabato 27 maggio, alle 15, propongono un laboratorio che permetterà di divertirsi e conoscere i linguaggi dell’arte, le tecniche artistiche attraverso le opere degli artisti esposti a Villa Panza.

I colori in tutte le loro forme saranno i protagonisti di laboratori e approfondimenti per immergersi nell’arte e nelle creatività. Tracciare, dipingere, disegnare, toccare, osservare, condividere per sviluppare capacità espressive e fantasia attraverso l’attività manuale. L’appuntamento è per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e avrà la durata di due ore circa. Informazioni e prenotazioni: info@fondoambiente.it – 0332 283960.