La Toyota di Alonso vince la prima gara del WEC

Dopo i test svolti all’autodromo Paul Ricard, gli specialisti del mondiale endurance (il cosiddetto WEC) hanno affrontato la prima tappa della stagione 2018-19 sul celebre e bellissimo tracciato di Spa Francorchamps.

A vincere la classifica assoluta, sul circuito belga, è stata la Toyota TS050 – vettura del team ufficiale della casa giapponese – affidata a tre piloti di altissimo livello, tutti con esperienza in Formula Uno: lo spagnolo Fernando Alonso, l’elvetico Sebastien Buemi e il nipponico Kazuki Nakajima. Chiaramente la star assoluta della squadra è proprio Alonso, tutt’ora impegnati in F1 con la McLaren e in passato già due volte campione del mondo.

Nella foto in alto (Marco Losi/VN) la vettura vincitrice

A Spa la Toyota ha fatto doppietta piazzando al secondo posto la TS050 di Kobayashi, Conway e Lopez. Podio completato dalla Rebellion R13 di Beche, Laurent e Menezes. Tutte queste vetture gareggiano nella categoria regina, la LMP1.

Nelle altre classi sono arrivati i successi della Oreca 07 del team G-Drive Racing in LMP2 (piloti il russo Rusinov e i francesi Vergne e Pizzitola), della Ford GT del team di Chip Ganassi in LMGTE Pro (piloti Muecke, Pla e Johnson) e della Aston Martin ufficiale in LMGTE Am (piloti Dalla Lana, Lamy e Lauda).

Il prossimo appuntamento con il mondiale WEC è fissato per il 16 e 17 giugno con la mitica 24 Ore di Le Mans.