Il maggio dei libri colora il weekend malnatese

Malnate aderisce alla Campagna nazionale “Maggio dei libri”, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Quest’iniziativa nata nel 2011 ha l’obiettivo di promuovere il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Tre sono gli eventi in programma nel prossimo weekend malnatese. Venerdì 11 maggio, alle ore 21.00 nella Sala Consiliare di via De Mohr si terrà un serata tutta da….ascoltare!

In occasione del consueto appuntamento con la rassegna “un libro al mese”, la Città di Malnate ospita una delle tappe del mini-tour “Complici Muse – Percorso di uno scrittore”, l’ultimo progetto del musicista Riccardo Ceratti realizzato insieme allo scrittore Santi Moschella, con l’obiettivo di sensibilizzare e rievocare temi letterari e musicali. Il chitarrista varesino porta in scena le sue canzoni dal vivo con pianoforte e voce, accompagnato da altri tre musicisti: Alberto Franzi, Patrizio Pedotti e Alberto Gramolini.

Doppio round con la lettura sabato 12 maggio: alle ore 10.30 nella Biblioteca Civica si rinnova l’appuntamento mensile amatissimo dai più piccini con il “Sabato da favola”. Un gruppo di lettrici volontarie condurranno i bimbi dai 3 agli 8 anni alla scoperta di entusiasmanti avventure tra le pagine di coloratissimi libri. La pregevole iniziativa ha l’obiettivo di trasmettere il piacere della lettura ai giovanissimi e di sensibilizzare i genitori sull’importanza di leggere ad alta voce ai propri figli, fin dai primi mesi di vita. Alle ore 16.00 l’Aula Magna di via Baracca ospiterà la premiazione dei vincitori della 5a edizione del concorso “Poeti in erba”. Il contest letterario, rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado, è nato per sensibilizzare e stimolare i ragazzi ad esprimersi attraverso la poesia. Il tema proposto per l’anno scolastico 2017/2018 è “Con lo sguardo al cielo: colori, astri, voli, emozioni, sogni…”.

Nel corso della cerimonia sarà presentato il quaderno “Appunti”, con poesie scritte da giovani studenti e illustrazioni di Debora Cicconetti. Ospite d’eccezione della manifestazione Roberto Piumini, uno degli autori per ragazzi più noti e apprezzati dal pubblico.