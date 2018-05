Open Fiber sbarca a Gorla Maggiore con la fibra ottica

La fibra ultra veloce di Open Fiber arriva a Gorla Maggiore, primo centro di piccole dimensioni ad essere cablato dalla società di Enel. Circa 2600 unità immobiliari del Comune saranno cablate in modalità FTTH (Fiber to the Home).

Il Comune accelera con la rete a banda ultra larga grazie al cablaggio di Open Fiber che porterà la fibra ottica direttamente nelle case dei cittadini. Il progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il ministero per lo sviluppo economico da Regione Lombardia, il Comune di Gorla Maggiore e Infratel Italia.

Il commento del sindaco Pietro Zappamiglio: «Siamo tra i primi 14 Comuni in Lombardia (su un totale di 1500) ad avviare i cantieri nelle cosiddette aree bianche o a fallimento di mercato. Arriviamo laddove gli operatori privati e tradizionali non hanno investito». La realizzazione dell’infrastruttura avrà la durata di circa un anno. Per maggiori informazioni OpenFiber