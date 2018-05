“Stelle binarie”, storie d’amicizia in riva al lago

Si conclude sabato 12 maggio con il quarto ed ultimo appuntamento la rassegna “Racconti in riva al lago”, organizzata dalla Biblioteca di Porto Ceresio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Protagonista dell’incontro Monica Tosetto, che presenterà il suo nuovo libro “Stelle binarie”, “un libro- si legge nella presentazione – sull’amicizia, la prima delle costellazioni. Quella delle stelle binarie è la storia di una fagocitazione, le materie celesti della nana Bianca e Gigante Rossa, si divorano e si autoriproducono in un’eternità ciclica. Selvaggia e Barbara si muovono in un sistema binario, legate da un’invisibile interdipendenza. Sopra Barbara e Selvaggia un segreto nascosto in un passato lontano, una vita borghese apparentemente perfetta e una maternità sognata”.

L’appuntamento è per le 17 sul lungolago Augustow a pochi passi dalla biblioteca comunale di piazzale Luraschi.

L’incontro, condotto da Johnny Raccagni, si concluderà come di consueto con un aperitivo offerto a tutti i presenti da Santa Caterina Italian Bakery.