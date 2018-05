Storie di Open Innovation alla Liuc

Giovedì 31 maggio alla LIUC – Università Cattaneo “Storie di Open Innovation” con l’Associazione dei Laureati LIUC

“L’open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche”: così scriveva nel 2006 l’“inventore” dell’open innovation, l’economista Henry Chesbrough.

A questo tema, che coinvolge aziende, università e startup, sarà dedicato l’evento in programma giovedì 31 maggio alla LIUC – Università Cattaneo, organizzato dall’associazione dei laureati LIUC Alumni.

Secondo studi recenti, in Italia soltanto il 28% delle aziende ha adottato in modo strutturato percorsi di open innovation, con la nascita di nuovi modelli di business e di collaborazione. Da un lato vi è la necessità di attingere a nuove conoscenze e competenze, dall’altro il bisogno di trasformare rapidamente le strategie in azioni, a fronte di un’accelerazione dei processi di innovazione in atto nelle nostre imprese.

L’evento si aprirà con una prolusione affidata al più grande incubatore di progetti digitali in Italia. Seguirà una tavola rotonda con alcune storie di innovazione digitale e un momento dedicato agli startupper: tra di loro, tre studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale della LIUC – Alberto Brianza, Alessandro Roveda e Carlo Gravina – che hanno ideato Shakejob, App di Openjobmetis che nasce dal bisogno di flessibilità tipico del settore della ristorazione combinato alla necessità di impiegare personale selezionato e dare un supporto concreto in un mondo del lavoro in continua evoluzione.

“Con questo incontro – spiega il Vice Presidente LIUC Alumni, Luca Cremona – proseguiamo in un percorso che coinvolge i nostri associati in occasioni di crescita e confronto. Non solo ascolteremo le storie di imprese innovative che ‘fanno scuola’, ma avremo anche l’opportunità di fare networking per rinsaldare le relazioni professionali e personali che sono alla base del nostro sodalizio”.

Programma

18.00 Registrazione partecipanti

18.10 Saluti istituzionali

Luca Cremona

Vice Presidente LIUC Alumni

Marinella Latteri

Presidente LIUC Alumni

18.15 Open Innovation: Sfide, Scenari, Opportunità

Alberto Fioravanti

Founder e Presidente Digital Magics S.p.A.

18.30 Storie di innovazione digitale

Modera: Fabio Tesei

Presidente Thymos Business & Consulting e Consigliere Reseau Entreprendre Lombardia

Paolo Barbatelli

Chief INnovation Officer & Board Member ROLD

Luca Ferraris

Head of Strategy, Innovation & Communication ITALTEL

Elisa Fagotto

Head of Open Innovation Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro

19.15 Interverranno startup digital di rilevanza nazionale

Filippo Rocca

CEO & Founder Bandyer

Alberto Brianza, Alessandro Roveda, Carlo Gravina

Shakejob

Fabio Di Gioia

CEO & Fondatore Foodscovery

19.45 Aperitivo di networking