Uyba, tassello in regia: ecco Cumino

La Unet E-Work Busto Arsizio completa il reparto palleggiatrici per la stagione 2018/19 affiancando alla confermatissima Alessia Orro la regista Maria Luisa Cumino. Classe 1992, ha giocato nell’ultimo campionato nelle fila della Sab Volley Legnano.

Nata a Chieri (Torino), 177cm di altezza, Cumino inizia la sua carriera nella squadra della sua città, l'”In Volley”, con cui milita nel settore giovanile e gioca fino al 2009 disputando campionati di serie D e C, mentre dal 2009 al 2012 veste la maglia di Asti in B1. Dal 2012 al 2014 si trasferisce a Bolzano con cui disputa un campionato di B1 e uno di A2, nel 2014/15 è a Maglie (B1), nel 2015/2016 si sposta a Soverato (A2), nel 2016/17 a Settimo Torinese, sempre in A2. Nel 2017/18 arriva finalmente nella massima serie, ricavandosi buoni spazi in campo con la maglia di Legnano.

Nel suo palmares spicca nel 2015 il successo, con la maglia della Volalto Caserta, nella Supercoppa Italiana di Sand Volley organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Ecco le prime parole della nuova farfalla Maria Luisa Cumino: “Sono molto contenta ed entusiasta di poter giocare nella UYBA la prossima stagione: ho avuto altre proposte da squadre di A2 e neopromosse in A1, ma la mia scelta è andata subito verso Busto Arsizio che è una società rinomata e stabile: è un orgoglio per me poterne fare parte. Ho fatto tanta gavetta nella mia carriera e ho preferito guadagnarmi tutto anno dopo anno piuttosto che buttarmi subito nella massima serie. L’anno scorso è arrivato il passaggio in A1 a Legnano ed è stato emozionante, soprattutto nelle prime partite, proprio contro la UYBA nel precampionato. Le mie compagne Caracuta e Degradi, che già hanno giocato al Palayamamay, mi hanno sempre parlato bene del mondo biancorosso, descrivendolo come un ambiente sereno, dove si può lavorare con estrema positività. Sto seguendo il mercato e devo dire che sono felice di poter giocare con le atlete che faranno parte del roster: considero ottimi i ritorni di Meijners e Leonardi e mi incuriosiscono molto le due ragazze belghe Herbots e Grobelna che stanno facendo benissimo con la nazionale in questi giorni. La squadra sarà un perfetto mix di atlete giovani e giocatrici esperte, credo che coach Mencarelli possa fare un ottimo lavoro con il gruppo che sta nascendo. Io aspetto di poter dare il mio contributo e intanto, durante l’estate, mi terrò in forma con un po’ di beach volley e lavorando come ottico-optometrista, disciplina in cui mi sono laureata l’anno scorso”.

