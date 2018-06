Torna “Gemonio Sport”: iscrizioni ancora aperte

Da alcuni anni la Pro Loco di Gemonio alterna la disputa del Palio dei Rioni alla rinata manifestazione “Gemonio Sport”, disputata in origine negli anni Novanta e rispolverata dall’associazione per animare l’arrivo dell’estate tra gli impianti di via Curti.

L’edizione 2018 (la seconda nella nuova versione) dell’evento è in programma nelle serate del 15 e 16 giugno e prevede la disputa di tre diversi tornei: la pallavolo (over 14) sarà con la formula del 4 contro 4 con due donne stabilmente in campo. Sono invece over 16 i tornei di calcio a 5 e basket 3 contro 3.

Le iscrizioni sono aperte e, fanno sapere gli organizzatori, ci sono ancora posti per le squadre che possono aderire sino a sabato 9 giugno. Per partecipare è quindi necessario contattare la Pro Gemonio all’indirizzo email prolocogemonio@hotmail.com oppure chiamare il numero di telefono 340-9880902.