Tutti di corsa da Masnago al “Mosè”

Di corsa fino al celebre “Mosè” del Sacro Monte, partendo dalla scuola “Vidoletti” in via Manin. Si tratta della Varese-Sacro Monte, gara serale giunta alla 4a edizione in programma venerdì 22 giugno, con lo start che sarà dato alle 20,30.

La gara è organizzata dallo Sci Nordico Varese, la società specializzata nello sci di fondo che tra le altre cose collabora con il Centro Fondo Brinzio, ed è aperta ad atleti over 16, nati quindi fino al 2002.

Il percorso è spettacolare: dopo la partenza si salirà subito in via Pirandello per poi proseguire per le vie Bossi, Bormida, Cereda, Pitagora, Virgilio, Cellini, Sella, Adige. I corridori imboccheranno quindi via Prima Cappella e via Oronco fino a giungere alla Prima Cappella e da lì attaccare il viale del Santuario da percorrere sino al Mosè.

Le iscrizioni, già aperte online, saranno possibili anche venerdì sera tra le 19 – orario di apertura del ritrovo alla “Vidoletti” – e i minuti che precederanno la partenza. Il tempo massimo per completare la prova, che misura 5 chilometri, è di 80 minuti.