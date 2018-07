Una cena Lions in Salone Estense

Questa sera, 12 luglio 2018, alle 20, il Comune di Varese aprirà le porte del Salone Estense, per ospitare la serata promossa dal Lions Club Varese Insubria, presieduto da Claudio Biondi, in occasione della visita del Governatore Distrettuale 2018/19, il saronnese Giancarlo Balzaretti.

A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ma saranno oltre 100 i commensali presenti all’appuntamento, tra cui il sindaco di Casciago, Andrea Zanotti, e le autorità lionistiche Danilo Francesco Guerini Rocco e Marco Lucchini, Governatori 2011/2012 Italia e Svizzera, Claudia Balduzzi, responsabile Europa per LCIF, Gabriele Necchi, Officer Distrettuale LCIF, Paolo Caimano, presidente Lions Club Lainate.

Sarà presente anche Suor Yolanda Lacan , responsabile della Comunità educativa e di accoglienza Casa Adele di Comabbio.Nell’occasione sarà conferito l’onorificenza Lions “Melvin Jones” al socio Lions Giovanni Cunati,

per le cure odontoiatriche prestate gratuitamente a favore dei bambini di Casa Adele.

I proventi della serata saranno destinati a sostenere i progetti del Lions Club International Foundation, che unisce e supporta le iniziative dei Lions di tutto il mondo.