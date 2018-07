Cna, IFidi confluisce nel Consorzio sviluppo artigiano

Con l’assemblea di giovedì 5 luglio , che si svolge a Varese, si conclude il percorso di aggregazione tra il consorzio Ifidi di CNA e il Consorzio sviluppo artigiano. L’assemblea dei delegati è infatti chiamata ad approvare il progetto di fusione per incorporazione del consorzio IFidi nel Consorzio sviluppo artigiano: una realtà molto più ampia, sempre del sistema Cna, che opera in tutto il Veneto, in Friuli e, con l’aggregazione in fase di ultimazione, in tutta la Lombardia.

Un progetto che verrà giuridicamente completato nell’autunno 2018, e che è «In grado di sostenere con la forza di un patrimonio consistente e di una esperienza quarantennale le esigenze di garanzia del credito e di consulenza finanziaria delle piccole e medie imprese – spiega il presidente di IFidi Gianni Mazzoleni (foto sopra) – Si propone come un innovativo strumento interregionale di sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale del territorio con la vitalità che gli deriva dalle 45mila imprese associate».