Dalla valutazione alla valorizzazione: incontro sulla relazione tra educatori e bambini

Sabato 19 ottobre al Castello di Masnago la conferenza gratuita per genitori ed educatori promossa da Makula e Percorsi per crescere

Sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 12.30, il Castello di Masnago ospita l’evento “Dalla valutazione alla valorizzazione”, un incontro aperto a tutti i genitori e a chi si trova a confrontarsi a vari livelli con la complessità delle relazioni educative, con particolare accento nello sviluppo di bambine e bambini, dalla prima infanzia all’adolescenza.

La mattinata, patrocinata dal Comune di Varese, è organizzata dalla cooperativa Percorsi Per Crescere, da decenni attiva sul territorio con una proposta educativa basata sugli studi pedagogici di Maria Montessori e che oggi accoglie bambine e bambini dai 9 mesi agli 11 anni alla scuola Grazia Honegger Fresco in via Santa Croce 10, e dalla scuola media parentale Makula, che basa il suo progetto sulla realizzazione di una educazione democratica, libertaria, non autoritaria.

La conferenza vedrà avvicendarsi gli interventi di Chiara Achini, coordinatrice del progetto Makula, Carlo Alberti, co-fondatore della cooperativa Percorsi per Crescere, divulgatore e formatore, Elena Castiglioni, educatrice del nido Grazia Honegger Fresco, Samantha Girotto, maestra della Casa dei Bambini (scuola dell’infanzia) Grazia Honegger Fresco, Francesca Marchinu ed Erika Musciatelli, maestre della scuola primaria paritaria Grazia Honegger Fresco, Emanuela Sguazza, docente di Makula e attiva nella gestione museale e dei servizi educativi per Archeologistics e Francesca Marelli, docente della scuola media parentale Makula

Una riflessione libera, aperta e corale, che mira ad approfondire l’approccio dell’adulto verso l’apprendimento di bambine e bambini, sia a livello nozionistico che relazionale, al fine di stabilire il reale impatto della “cura” nell’accompagnamento alla crescita, in grado di ispirare fin dalla prima infanzia fiducia in sé stessi e la presa di coscienza del proprio valore individuale, per una formazione volta a porre davvero i più piccoli al centro della proprio percorso di crescita.

Per informazioni ed iscrizioni contattare entro il 12 ottobre 2024 gli organizzatori tramite telefono/whatsapp al numero 340 3604398 o via e-mail scrivendo a makulavarese@gmail.com.