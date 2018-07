La Lega sommese fa festa con il ministro, consiglieri e parlamentari

Saranno 4 giornate di festa e momenti d’incontro non solo per i militanti e sostenitori del movimento, ma anche per tutta la cittadinanza al parco caduti di Nassirya in Corso Europa.

Da giovedì 12 a domenica 15 luglio va in scena a Somma Lombardo la festa della Lega. A presentarla è il segretario Alberto Barcaro che spiega:

«i nostri rappresentanti del movimento cercheranno di dare una visione generale su quello che stiamo facendo e che cercheremo di fare per il bene nostro e dei nostri figli. A livello nazionale oggi tantissime persone condividono le nostre “battaglie” sopratutto a favore del territorio e dei più deboli. La sezione cittadina della Lega è pronta oggi, come lo era ieri, ad affrontare le battaglie che il nostro Segretario Federale Matteo Salvini ci indica».