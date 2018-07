Morte di Pierino De Tomasi, il cordoglio dell’amministrazione

La morte di Pierino de Tomasi, maestro pasticcere, fondatore della Pasticceria Oscar, ha colpito anche gli amministratori di Busto. Ad esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale e anche a nome della città tutta sono stati il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore al Commercio Manuela Maffioli.

“Il mondo del commercio della città perde un pezzo della sua storia. Con Pierino De Tomasi se ne va un grande professionista, capace di avviare un’attività e di averla difesa e sviluppata negli anni, per altre due generazioni, sottraendola alle insidie e ai morsi della crisi. Un esempio che ha segnato in modo significativo la vita del nostro centro cittadino, quella di una categoria nevralgica per la vita della città, quali sono i commercianti, e, quindi, dell’intera Busto” commenta l’assessore al Commercio Manuela Maffioli.

Il sindaco Antonelli, anche a nome dell’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani e dell’intera giunta esprime la vicinanza della Città alla famiglia: “Pierino ci mancherà, ma potremo continuare a ricordarlo proprio grazie al frutto del suo lavoro e del suo impegno, alle dolci tradizioni che ha creato e che bustocchi e non hanno sempre apprezzato. La famiglia ha raccolto il suo testimone e continuerà a dare vita alla sua passione, a rinnovare il suo esempio, anche come stimolo per le nuove generazioni”.