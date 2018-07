Otmp Srl cerca tornitori

OTMP srl, impresa specializzata nella produzione di guarnizioni per il settore industriale, cerca un tornitore cnc e un tornitore tradizionale.

L’azienda ha sede a Mercallo e vanta un’esperienza trentennale nella lavorazione dei materiali termoplastici. Da dieci anni è leader in Italia nella produzione di guarnizioni per vari settori industriali ed in particolar modo per l’industria delle valvole.

Forte dell’esperienza della famiglia Ponti nella lavorazione dei materiali termoplastici, nasce come risposta alla sempre più qualificata e diversificata richiesta di guarnizioni e sistemi di tenuta nel settore delle valvole e degli impianti industriali. La passione per il proprio lavoro dei due fratelli, Daniele e Alessandro, titolari dell’impresa, l’orientamento verso la totale soddisfazione del cliente hanno portato la OTMP s.r.l. ad una crescita costante lungo tutto il suo percorso.

L’azienda, che parte come piccola realtà a conduzione familiare, investe costantemente in tecnologie all’avanguardia e nelle risorse umane.

Per informazioni e candidature: info@otmplsrl.it oppure 0331 969009