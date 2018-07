Pd di Turate all’attacco: “Serve più attenzione all’ospedale di Saronno”

Una maggior attenzione alla realtà dell’ospedale di Saronno per rassicurare gli utenti e per vigilare sul futuro della struttura. A chiederlo non è una forza politica cittadina ma il Pd di Turate e di Rovello Porro. Del resto l’ospedale di piazzale Borella è punto di riferimento anche per la Bassa Comasca.

La strada scelta è quella di un appello su Facebook: «Con la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Luciano Porro, il Consiglio Comunale di Saronno aveva istituito un’apposita commissione dedicata alle problematiche dell’ospedale. I Comuni non hanno competenze amministrative sull’ospedale ed in materia sanitaria, ciò nonostante la Commissione s’incontrava periodicamente con il direttore generale, elaborava proposte e si confrontava su criticità e innovazione».

Duro l’affondo: «Non ci risulta che l’attuale maggioranza leghista abbia istituito una commissione analoga. Così come non mi risulta che si riunisca più l’assemblea dei sindaci del Saronnese, compreso quello di Turate, che una volta si occupava dell’ospedale». Due strumenti che secondo il Pd sarebbe importante istituire continuare a monitorare la situazione: “La Commissione non aveva poteri, ma costituiva un stimolo ed un fattore di controllo. Cosi come l’assemblea dei Sindaci era un organo meramente politico, tuttavia necessario per un ospedale il cui bacino d’utenza è frammentato su quattro province”.