A casa con i ragazzi? Cinque idee per staccarli dalla tv

Le vacanze al mare sono lontane o sono già un ricordo, al lago ci siete già stati, fuori fa molto caldo e non avete voglia di mettervi in macchina.

Per chi è casa con i bambini, le ultime giornate di agosto a volte possono sembrare infinite e il rischio di far sfumare il tempo davanti alla tv è alto.

Per questo abbiamo pensato a qualche proposta “vicino a casa” per far trascorrere ai vostri piccoli, ma anche ai ragazzi più grandicelli, un pomeriggio o una mattina alternativa.

PER GLI AVVENTUROSI

Adventure Park Villaggio Cagnola

È il parco avventura della Rasa di Varese, offre tante occasioni di divertimento ed esperienze “adrenaliniche” per tutte le età. Immerso nella natura, all’ombra delle chiome di alberi secolari, offre possibilità diverse tra ponti sospesi, carrucole e percorsi ad ostacoli con vari livelli di difficoltà.

PER GLI APPASSIONATI DI AEREI, TRENI E MACCHINE DI OGNI TIPO

Volandia

Un grande classico tra i musei e le attrazioni della provincia che non delude mai. Il museo è diviso in sette aree: le forme del volo, l’ala fissa, l’ala rotante, il padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e l’area bimbi. Racconta l’epopea aeronautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei primi del 900 all’avveniristico convertiplano, dalle mongolfiere alla conquista dello spazio lungo un percorso espositivo di oltre 2 km.

PER GLI ESPLORATORI

La grotta Remeron

A Comerio, a soli 10 minuti di auto da Varese, nella cornice del Parco Campo dei Fiori, è possibile addentrarsi nel cuore della montagna, scendendo lungo il percorso turistico illuminato e in sicurezza, sino alla profondità di – 50 metri, accompagnati da guide esperte che vi sveleranno tutti i segreti della geologia varesina.

PER GLI AMANTI DELLA NATURA

Il parco degli aironi di Gerenzano

Dalle carpe agli aironi, dalle tartarughe ai daini: sono tante le specie che si possono ammirare all’interno di questa grande oasi verde. Ma non solo, gli amanti della natura potranno perdersi ad ammirare anche la vegetazione, molto ricca e diversificata.

PER CHI VUOLE VEDERE IL LAGO DALL’ALTO

Al Sasso del Ferro in Funivia

Da Laveno Mombello si sale dolcemente con un impianto di comode telecabine biposto aperte e chiuse, fino quasi alla sommità del monte Sasso del Ferro (alt. mt. 1.100 circa) da dove si può ammirare, nel silenzio solenne della natura, un grandioso e incantevole panorama sul Lago Maggiore, le Alpi, le Prealpi, i laghi lombardi e la pianura Padana.

