54 società sportive in piazza: il centro si trasforma in palestra

Una grande palestra a cielo aperto che occuperà da piazza Santa Maria a Corso XX Settembre. Sabato prossimo, 22 settembre, il centro di Busto Arsizio cambierà aspetto con “Sport per tutti”, la grande rassegna che mette in mostra le eccellenze delle società sportive della città.

Dal pattinaggio alla scherma passando per calcio, danza, basket o arti marziali saranno 54 le realtà sportive che riempiranno il centro della città dalle 15 alle 19 per consentire ai più giovani e alle loro famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese all’avvio della stagione sportiva. L’appuntamento è organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’ASSB con la collaborazione di Distretto del Commercio, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa.

Un appuntamento che avrà risvolti anche sociali. Tra le discipline ci sarà anche il pitch and putt, una particolare versione del gioco del golf che privilegia il gioco corto, e alla promozione di questo sport è abbinata un’iniziativa benefica: i soci di JCI Varese saranno infatti presenti per raccogliere fondi per la campagna Peace is Possibile, in occasione della Giornata Internazionale della pace che ricorre il 21 settembre.