Addio ad Aldo Veroni

Quando chiuse la sua libreria una intera città si sentì un po’ orfana. La “Libreria Veroni” era stata infatti una certezza per oltre 33 anni. Era certo che il Signor Veroni, elegantissimo in giacca e cravatta, sarebbe stato pronto a dare il consiglio giusto, a procurare il libro introvabile, a farti sentire bene tra gli scaffali ordinati della sua libreria. In moltissimi scrissero a VareseNews per lasciare il proprio personale ricordo.

La triste notizia arriva da Valencia dove Aldo Veroni si è spento lunedì 17 settembre, nella città dove si era trasferito a vivere con la moglie nel 2014 per stare vicino alla amata figlia Gabriella. Veroni aveva imparato lo spagnolo, non aveva ovviamente perso il suo amore per i libri e negli ultimi anni era impegnato a scrivere la storia della filosofia e una breve storia d’Italia, oltre alla traduzione in italiano di alcuni testi spagnoli come “La libertà come destino” di Fernando Savater.

Arrivato a Varese in tempo di guerra con la famiglia da Sassuolo, Aldo Veroni ha vissuto la sua infanzia e adolescenza nella città giardino e fin da giovanissimo la sua vita è stata tra i libri. Cominciò a lavorare con i libri a 17 e da allora non aveva più smesso.

I funerali si svolgeranno in forma intima e privata martedì pomeriggio nella città spagnola.

