Addio Giancarlo Cassani, una vita per il volontariato

«Un guerriero che non ci ha mai fatto capire che stava per lasciarci. Un grande uomo».

Così i famigliari ricordano Carlo Giovanni Cassani (Il Francia) che nei giorni scorsi è mancato.

Questo pomeriggio, giovedì 13 settembre, si terranno i funerali.

Assieme alla moglie Stefania anni fa era entrato a far parte della componente dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana, a Gavirate, dove tutti lo ricordano come persona gioviale e sempre pronta alla battuta, ma “operativo” al momento di mettersi al volante dell’ambulanza per affrontare gli interventi d’urgenza.

Negli ultimi anni si era dedicato anche ad un’altra sua passione, la cura dell’ambiente.

Era infatti in forza al gruppo delle Guardie ecologiche volontarie – le Gev – della Valcuvia: anche loro lo saluteranno oggi alle 15 presso la chiesa agricola Marco Vitale di Oltrona al Lago.

