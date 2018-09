Alla Saronno Servizi la gestione dei servizi tributari comunali

Un’altra Amministrazione della provincia affida a Saronno Servizi la gestione di Imu, Tasi e Tari.

La Saronno Servizi estende infatti le proprie competenze anche a Solbiate Olona, dove per conto del Comune la società dovrà occuparsi della gestione delle imposte comunali di Imu (Imposta sugli immobili), Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), Tari (Tariffa rifiuti solidi urbani), e Icp (Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni).

Servizi di riscossione tributi che la Saronno Servizi già attua da tempo per i Comuni di Saronno e Origgio e per i comuni soci di Gerenzano, Uboldo e Origgio per quanto concerne il servizio dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.

«A Solbiate Olona ci occupavamo già dal 2017 di gestire l’impianto natatorio – spiega il presidente Alberto Canciani – L’affidamento di questi servizi è strategico per lo sviluppo del settore tributario e siamo molto soddisfatti».

Il servizio è già attivo e si aggiunge alla famosa area di competenza del settore tributario che è un settore particolarmente qualificato della società.

«Imu e Tari sono i due tributi più importanti per i comuni – prosegue Canciani – È una gestione strategica, che va ad ampliare le nostre attività in un settore per noi fondamentale, quello delle finanze e delle entrate. Ringraziamo sicuramente il sindaco Luigi Melis e l’Amministrazione Comunale per la fiducia che ci hanno dato nell’affidarci la gestione di questo importante servizio».

Per informazioni i cittadini posso rivolgersi a:

Sportello Solbiate Olona: via Matteotti, 2 – il mercoledì dalle 15 alle 17,30 Tel. 0331-649516 tributisolbiateolona@saronnoservizi.it

Sportello Saronno: via Roma 16/18 – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,35 alle 12,30, e giovedì dalle 9 alle 17,45 Tel. 02-9628821 / 02-96288221 segreteria@pec.saronnoservizi.it

Ulteriori informazioni sul sito www.saronnoservizi.it