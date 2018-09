Alla scoperta di Borsano e Sacconago in bicicletta

Sono Borsano e Sacconago i quartieri scelti per la nuova edizione del cicloturismo organizzato dal servizio di Didattica territoriale.

“Riproponiamo anche quest’anno una iniziativa che ha dimostrato di essere particolarmente gradita e partecipata quale quella del Cicloturismo. – afferma l’assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli – Un’occasione che, oltre al piacere dello stare insieme utilizzando un mezzo ecologico alla scoperta del territorio, si rivela anche in questa edizione un’originale esperienza culturale. In occasione del 90° anniversario dell’annessione di Borsano e Sacconago alla Città di Busto Arsizio, abbiamo quindi deciso di collocare in questi due quartieri il tracciato e ciò consentirà un vero e proprio viaggio nella storia della Città”.

Gli appuntamenti previsti saranno due: con l’aiuto di una guida del Servizio di Didattica territoriale, nel pomeriggio di sabato 22 settembre sarà possibile conoscere ed approfondire storia, arte e tradizioni del quartiere di Borsano, mentre il pomeriggio di domenica 7 ottobre vedrà come protagonista il quartiere di Sacconago.

L’iniziativa sarà realizzata con la preziosa collaborazione del Gruppo Ricerche Storiche di Borsano e della Famiglia Sinaghina.

Di seguito il programma dell’evento di sabato 22 settembre:

Partenza

ore 14.30 con ritrovo al Parco Campone di Borsano (Via Madonna del Monte)

Tappe

Via Canton Santo: Porta Capuana

Piazza Gallarini: Chiesa Nuova

Piazza Gallarini: l’Asilo Infantile S. Giuseppe e le Scuole Marconi

Via della Ricordanza: l’antico Municipio di Borsano

Piazza Toselli: Ricordi di una Storica Osteria, il Circolo San Pietro

Via Cardinal Simone: Palazzo Rasini e Oratorio di Sant’Antonio da Padova

Cimitero di Borsano: l’antica Chiesa di Santa Maria dei Restagni

Via Cascina Mezzafame: Cascina Borra, la Vita in Cascina

Arrivo previsto per le ore 17.00 circa