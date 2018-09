Busto e Subotica sempe più vicine tra business e cultura

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore ai rapporti istituzionali Paola Magugliani hanno accolto oggi in comune due amministratori della città serba di Subotica, Srđan Samardžić, assessore al turismo, investimenti e cooperazione internazionale e Miroslava Babić, assessore alla cultura, accompagnati da Carmine Tarallo, vice console onorario per la Vojvodina.

L’incontro rientra nell’ambito dell’attività di sviluppo delle relazioni internazionali che l’Amministrazione comunale ha avviato negli anni scorsi allo scopo di creare opportunità di crescita per il territorio. Dopo la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Busto e il Fondo Affari Europei della Provincia Autonoma della Vojvodina nel 2015, e la visita in Serbia dell’Assessore Magugliani dell’anno scorso, oggi un nuovo incontro focalizzato sulla partecipazione a progetti condivisi che potranno essere finanziati dai fondi europei, anche in considerazione del fatto che la Serbia, essendo in fase di preadesione alle Unione Europea, gode di linee privilegiate di finanziamento.

In evidenza, durante l’incontro, molto amichevole, gli antichi legami tra il popolo serbo e quello italiano e le caratteristiche comuni dei due territori. Gli amministratori serbi hanno presentato la città: Subotica ha 140.000 abitanti e si trova nella regione più avanzata della Serbia dal punto di vista economico. Ospita attualmente 14 grandi aziende italiane, tra cui Calzedonia. E’ una città molto vivace dal punto di vista culturale, anche grazie a Piazza Italia, l’istituto di cultura italiana presieduto dal vice console Tarallo.

“E’ proprio partendo dai comuni aspetti culturali e da quelli turistici che vogliamo pensare a progetti comuni per accedere ai bandi” ha affermato Magugliani, che ha anche fatto alcuni esempi di progetti a cui si potrebbe accedere con il supporto dell’ufficio comunale Attrazione Risorse (INTERREG ADRION, Europe for Citizens, Routes4U).

Il sindaco ha molto apprezzato la volontà di collaborazione e l’atteggiamento di apertura verso l’Europa e il mondo dimostrati dei due assessori serbi: “forse dovremmo imparare da voi perchè noi siamo un po’chiusi”. Da parte degli ospiti è giunto infine un invito al sindaco Antonelli a visitare Subotica per conoscere la città e gli aspetti della vita dei suoi cittadini, sempre molto ospitali e accoglienti nei confronti dei visitatori.

La due giorni degli ospiti serbi si concluderà questa sera con il concerto della “SUBOTIČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR” a cui parteciperanno i Mandolinisti Bustesi, realtà culturale cittadina che ha operato con grande disponibilità per l’organizzazione della visita.

L’unione virtuosa tra i due gruppi musicali darà vita a uno spettacolo originale e insolito, che metterà in evidenza le radici comuni dei due strumenti a plettro, il mandolino e la tamburitza.