Campo dei Fiori, l’incendio domato fa scuola

Ci saranno anche gli apparati di protezione civile della Grecia che solo pochi mesi fa hanno dovuto combattere contro un mostro che uccide e si chiama fuoco. L’anno scorso toccò alla Spagna, e al Portogallo: ci saranno anche loro, gli esperti di quella materia che gli addetti ai lavori chiamano “AIB”, sigla che sta ad indicare anti incendio boschivo.

In cattedra, su queste tematiche, si pone proprio la provincia di Varese e nel dettaglio le componenti di volontari divisi in squadre che raccolgono uomini delle valli e dei comuni della provincia che senza sosta, l’autunno scorso, si spesero per domare le fiamme di casa nostra.

Ed è quest’esperienza, infatti, che sarà oggetto di studio, coi nostri tecnici delle operazioni di spegnimento che faranno scuola.

L’appuntamento è in programma dopodomani, lunedì 17 settembre, con partenza da Brinzio. Si tratta di un pomeriggio di studio che prevede momenti di teoria ma soprattutto sopralluoghi sul posto per verificare le condizioni del suolo e delle piante nel tratto attraversato dall’incendio e le tecniche impiegate per fermarlo.

L’iniziativa si pone nella quattro giorni di studio patrocinata dalla CTIF- Forest Fire Commission che quest’anno avrà luogo in Canton Ticino.

Lo “sconfinamento” varesino per questo momento di studio dedicato agli addetti ai lavori europei ha riempito di orgoglio i vertici del parco Campo dei Fiori, nella persona del presidente Giuseppe Barra, e di quanti si spendono non solo nelle fasi critiche, quando c’è da correre per spegnere, ma anche nel lento, ma utilissimo, lavoro di prevenzione e controllo del territorio.

All’escursione sul Campo dei Fiori, prevista con partenza nel pomeriggio, parteciperanno una ventina di esperti provenienti da tutta Europa.