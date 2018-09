Cisl dei Laghi verso la reggenza

Dopo aver costretto alle dimissioni il segretario Adria Bartolich, la Cisl dei Laghi va verso la reggenza. La soluzione, proposta dalla segreteria regionale della Cisl, prima di diventare operativa dovrà ricevere l’approvazione del consiglio generale. Nessun commissariamento, dunque. L’ex segretario in una breve nota stampa ha fatto sapere che le dimissioni sono state determinate da «ragioni personali», definizione che non dice nulla sulla “guerra” in atto. (nella foto i delegati alle Ville Ponti durante il voto sulla fusione di Varese e Como)

Le dimissioni di Adria Bartolich sono dunque il risultato di una lotta di potere all’interno della stessa organizzazione che presiedeva. Del resto tre segretari nel giro di quattro anni sono difficili da giustificare con altre motivazioni. Vecchie logiche, da Prima Repubblica, in un’organizzazione che nelle intenzioni, e solo in quelle, aveva spalancato le braccia al nuovo corso. I due territori però, nonostante la fusione, sono rimasti legati al loro modello originario.