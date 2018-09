Community day: Whirlpool schiera i suoi volontari

Dedicare una giornata lavorativa alle associazioni di volontariato e non profit per conoscerle meglio, vivendo la quotidianità con gli operatori e gli ospiti. È il Community Day, previsto per mercoledì 19 settembre, a cui hanno aderito oltre cento dipendenti della Whirlpool di Cassinetta che doneranno il loro tempo facendo volontariato in 3 realtà sociali del territorio: l’associazione Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane, la cooperativa sociale Centro Gulliver e la Fondazione Renato Piatti onlus. (foto tratta dal Community day alla Lega del filo d’oro)

I volontari di Whirlpool contribuiranno con il lavoro manuale e interagiranno con il personale delle organizzazioni e con i beneficiari dei progetti.