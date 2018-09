Il compleanno speciale di Villa Brambilla: l’ingresso nel circuito “Ville Aperte”

Nelle domeniche 16 e 23 settembre Castellanza apre le porte di Villa Brambilla, l’attuale sede del Municipio della città, all’interno della prestigiosa manifestazione “Ville aperte in Brianza”, il brand che da 16 anni promuove la conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e nel resto della Lombardia. Castellanza è il primo comune della provincia di Varese ad aver aderito a questo circuito, che comprende oltre 70 comuni, e che nel 2017 ha raggiunto il record di 35.000 presenze.

VILLA BRAMBILLA COMPIE 200 ANNI E SI REGALA VILLE APERTE

In occasione del bicentenario le stanze della sede istituzionale del Comune di Castellanza saranno aperte al pubblico con tour guidati di circa mezz’ora a partire dalle 10.00 fino alle 17.30. Il costo della visita è di 4 euro (gratuito per gli under 12). E’ necessaria la prenotazione sul sito www.villeaperte.info.

Ad illustrare le bellezze del palazzo ci saranno gli studenti del liceo artistico Candiani di Busto Arsizio coordinati dallo storico locale Davide Tarlazzi, in collaborazione con le Associazioni del territorio che gestiranno i desk di accoglienza e di vendita gadget realizzati per l’occasione.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta questa mattina, martedì, proprio in una delle sale più belle del palazzo alla presenza dell’assessore alla Cultura Gianni Bettoni, della sindaca Mirella Cerini, dello storico Davide Tarlazzi e di alcuni esponenti dell‘Associazione Artistica Legnanese che ha presentato la mostra di opere degli artisti del sodalizio che si ispira ad alcuni particolari del palazzo stesso. La sindaca e l’assessore hanno voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di queste iniziative che si sono moltiplicate e arricchite anche grazie all’impegno dell’ufficio cultura e delle persone che hanno profuso grande impegno.

«Quest’iniziativa – ha sottolineato il sindaco Mirella Cerini – manifesta l’impegno dell’Amministrazione a promuovere la Città in un orizzonte sovra comunale con l’intento di valorizzarne le bellezze architettoniche e la cultura; inoltre ha dato modo di coinvolgere le realtà commerciali adiacenti che si sono resi disponibili all’accoglienza dei visitatori con offerte mirate a prezzi convenzionati».

Le visite a Villa Brambilla sono inserite nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 del Ministero per i beni e le attività culturali (http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/200-anni-villa-brambilla)

Numerose le attività promosse nella ricorrenza del bicentenario dell’edificazione della Villa Brambilla (1818 – 2018):

1. Giovedì 13 settembre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla

Pietro Pestagalli e la Valle Olona.I suoi interventi a Castellanza, Olgiate e Gorla Maggiore. A cura dello storico locale dr. Davide Tarlazzi

2. Giovedì 18 ottobre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla

Milano Capitale Neoclassica, a cura di Eugenia Bianchi, storica dell’arte

3. Da sabato 22 settembre al 14 ottobre 2018 – Villa Pomini

Mostra a cura dell’Associazione Artisti Legnanesi Arte in Comune… Bicentenario di Villa Brambilla

Nel mese di ottobre si terrà un’ultima apertura straordinaria da domenica 21 ottobre (visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18) ad ingresso gratuito. Seguirà l’uscita culturale alla scoperta della “Milano dei Brambilla: il Carmine, il Palazzo di Città e Brera segreta” Sabato 27 ottobre, ore 15-19 a cura del dr. Davide Tarlazzi e operatori museali (iscrizione obbligatoria)

Iscrizioni dal 2 ottobre al 22 ottobre, € 15 a persona.

Le iscrizioni si riceveranno:

presso la sede CAI Via Don Bosco, 2 Castellanza (VA): lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00

presso la Biblioteca P.zza Castegnate 2/bis Castellanza(VA): da martedì a sabato, ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30

ALCUNE NOTE SU VILLA BRAMBILLA

Villa Brambilla rappresenta un luogo identitario per la città di Castellanza. Infatti, questo bene culturale attesta il passato agricolo del borgo, i suoi legami con il patriziato milanese, le trasformazioni prodotte sul territorio dalla rivoluzione industriale, le aspirazioni dei politici locali nell’Italia di primo Novecento.

Il recente saggio pubblicato dallo storico dell’arte Davide Tarlazzi – Villa Brambilla di Castellanza: il cantiere di Pietro Pestagalli e gli interventi di Paolo Santagostino, Gaetano Vaccani, Gaetano Monti da Ravenna e altri, «Arte Lombarda», 178 (2016), pp. 77-90 – fissa la cronologia del cantiere, chiarisce definitivamente la questione della paternità dell’immobile e precisa per la prima volta i profili di quanti concorsero alla campagna decorativa degli interni.

Nel 2018 ricorrono i duecento anni dal completamento di Villa Brambilla la cui costruzione terminò nel 1815. Tale anniversario può contribuire alla riscoperta da parte della cittadinanza e di un pubblico più vasto del valore culturale che l’edificio possiede. Infatti esso s’inserisce pienamente nella rete di cantieri – periferici per collocazione, ma rilevanti per le personalità che vi lavorarono – che caratterizzò la grande stagione del Neoclassicismo lombardo.

Per informazioni: ufficio Cultura tel. 0331 526.263 – e-mail cultura@comune.castellanza.va.it.