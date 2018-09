Condanna per l’ex-capo della Polizia Locale sulla vicenda autovelox

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale di Caterina Buffardeci e ha tramutato in definitiva la pena nei confronti della ex-comandante della Polizia Locale di Casorate Sempione, condannata per i reati di corruzione e abuso d’ufficio a sei anni di carcere. (foto di repertorio)

Con lei è stato condannato a 6 anni e 5 mesi Claudio Ghizzoni, amministratore della Igea, in quanto promotore della corruzione del pubblico ufficiale al fine di ottenere l’appalto per la fornitura di autovelox per il comune della cintura di Malpensa.

La vicenda risale al 2013 ed era esplosa insieme a quella delle multe maggiorate arrivate a casa di moltissimi automobilisti della zona per la quale era stata poi assolta. Ora per i due protagonisti di questa storia potrebbero aprirsi le porte del carcere. Il Comune di Casorate Sempione si era costituito parte civile.