Dalla sartoria all’industria, una mostra a Casa Zegna

Un tuffo nella storia della moda e dei tessuti. Resterà aperta fino al 28 ottobre la mostra “Uomini all’italiana 1968. La confezione Zegna: dalla sartoria all’industria”, pensata in occasione del 50esimo anniversario dell’ingresso di Ermenegildo Zegna nel settore del Ready-to-Wear.

L’esposizione è in programma a Casa Zegna, tutt’oggi sede del Lanificio del famoso marchio internazionale. In mostra si potranno trovare fotografie, capi di abbigliamento vintage provenienti dagli archivi storici dell’azienda che condurranno i visitatori in un percorso alla scoperta di tessuti e abiti di alta qualità, passando dalla commercializzazione artigianale alla maestria sartoriale, fino ad arrivare

all’affermazione di un brand lifestyle di lusso.

Era il 1968 infatti, quando Angelo e Aldo, figli di Ermenegildo Zegna, decisero di espandere l’azienda e di avvicinarsi al Ready-to-Wear. Come aveva fatto il padre con i tessuti maschili di alta qualità, i due fratelli riuscirono ad anticipare i cambiamenti che si stavano verificando nella società italiana e a modernizzare la loro offerta per adeguarsi al mercato, industrializzando un’arte sartoriale secolare senza dimenticarsi dell’eccellenza, caratteristica dei tessuti Zegna.

Fu una mossa decisiva che diede inizio a quella che sarebbe diventata una proposta di lusso integralmente verticalizzata che comprende oggi una gamma completa di abbigliamento e accessori. Andando oltre i tessuti e la produzione di massa, Angelo e Aldo posizionarono l’azienda come brand lifestyle la cui proposta di Ready-to-Wear cominciò ad essere venduta attraverso corner in franchising e nel 1976 fu presentata per la prima volta a PITTI. Nei cinquant’anni successivi, Ermenegildo Zegna continuò ad ampliare l’offerta e a consolidare il suo ruolo di protagonista internazionale dell’eccellenza nell’abbigliamento e negli accessori maschili.

Per l’occasione sono stati organizzati anche dei laboratori per i più piccoli dal titolo “Ci vuole stoffa”. Si tratta di due laboratori di ispirazione montessoriana per le famiglie e un inedito workshop per i giovani. Ecco gli appuntamenti:

Domenica 7 ottobre, Foto in Scatola

C’è davvero bisogno di un telefono o di una macchina fotografica per realizzare delle fotografie? Realizziamo ritratti fotografici seguendo tempo, luce e spazio. Ore 15,30 a Casa Zegna – Euro 3 a bambino, Età 7-11 anni.

Domenica 14 ottobre, Pixel Ceramici

Tessere di ceramica ingobbiata realizzate a mano per crear disegni colorati che celebrano l’autunno del bosco e il suo foliage. Ore 15,30 alla Conca dei Rododendri, Cascina Caruccia. Attività gratuita per le giornate FAMU – Famiglia al Museo. Età 5-8 anni.

Domenica 21 ottobre, Variazioni di Colore

Un’intera giornata di formazione esperenziale fatta di esercizi, incontri e camminate nei colori dell’Oasi. Ore 10 a Casa Zegna, Euro 3, Workshop rivolto ai ragazzi. Prenotazione gradita, posti limitati a cura del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere.

Casa Zegna è in Via Marconi, 23 – Trivero (Biella), a un’ora e trenta da Milano. Per informazioni e prenotazioni Tel. 0157591463; archivio.fondazione@zegna.com.

Tutte le informazioni per visitare la mostra, clicca qui