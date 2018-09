Disintossicazione da cocaina: come può aiutarti la rTMS

Secondo la Relazione Europea Sulla Droga 2018, l’Italia è il quarto Paese del nostro continente per consumo di cocaina: a partire dal 2016 si è assistito in Europa ad un incremento esponenziale nell’utilizzo di questa sostanza stupefacente; il fenomeno è stato favorito sia da un incremento della quantità del prodotto, ma – al contempo – anche dalla qualità della stessa, raggiungendo – secondo alcune stime – il livello di purezza più alto degli ultimi decenni. Nonostante questo i prezzi sono rimasti invariati, favorendo il consumo di cocaina anche e soprattutto tra i più giovani.

In Italia, per combattere questo problema, oltre ai rimedi più tradizionali, si è contraddistinto per qualificazione ed efficacia il centro rTMS Italia, che ha già aiutato numerosi pazienti a superare la propria dipendenza da droghe, alcool e tabacco.

Come funziona la rTMS

La rTMS – ovvero la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva – rappresenta un trattamento non invasivo volto a curare disturbi di natura psichiatrica e neurologica. Si tratta di uno strumento efficace per tutti coloro che soffrono di dipendenze da:

Alcool

Cocaina

Fumo

Gioco d’azzardo

Depressione

Nello specifico, la rTMS aiuta i tossicodipendenti ad uscire dalla dipendenza da cocaina attraverso la stimolazione della corteccia cerebrale, procurando dei cambiamenti comportamentali positivi: il paziente infatti, già dopo la prima settimana di trattamento, percepisce in maniera meno acuta la propria dipendenza, riuscendo – progressivamente – a riprendere la propria vita privata e lavorativa.

I vantaggi della stimolazione magnetica transcranica sono diversi: non solo non è un’operazione invasiva, ma può essere condotta direttamente in un ambulatorio medico, senza doversi recare in centri di disintossicazione o strutture analoghe ad essi. Rispetto a quest’ultima soluzione, il protocollo medico della rTMS, oltre a garantire al paziente un maggiore livello di privacy, permette di ottenere risultati concreti con un dispendio di energie – economiche e non – decisamente più contenute. Inoltre, rivolgendosi a questa struttura, riceverete l’assistenza necessaria non solo per smettere di drogarsi, ma anche per ricominciare la propria vita.

Nel panorama italiano, si distingue il rTMS Italia, attivo sia nella città di Milano che a Cagliari e prossimamente nella capitale. Si tratta di un centro in cui collaborano professionisti del settore, caratterizzati da discrezione, efficienza e disponibilità.

Tre vantaggi di uscire dalla dipendenza con la TBS

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’introduzione del Theta BurstStimulation (TBS) che rappresenta una vera e propria innovazione nel campo medico. Si tratta di un modello di somministrazione di impulsi nervosi che aiutano i pazienti ad uscire dalla propria dipendenza, soprattutto se è da cocaina. Ma quali sono i vantaggi di questo trattamento?

La TBS è caratterizzata da una serie di sedute, della durata di 190 secondi l’una: questa è una tempistica considerevolmente ridotta rispetto alla rTMS, dove ogni trattamento si procrastina dai 25 ai 30 minuti.

l’una: questa è una tempistica considerevolmente ridotta rispetto alla rTMS, dove ogni trattamento si procrastina dai 25 ai 30 minuti. Di conseguenza, i pazienti, sottoponendosi a trattamenti più brevi, devono fronteggiare effetti collaterali di minore durata.

Dati i risultati che emergono a partire dalla prima settimana di trattamento, i pazienti partecipano più volentieri alle sedute, garantendo maggiore continuità della cura e favorendo risultati duraturi nel tempo.

Un aspetto non da sottovalutare è la scelta del centro di stimolazione magnetica transcranica a cui rivolgersi: è necessario, infatti, fare riferimento solamente a centri riconosciuti, come rTMS Italia. Qui un team altamente specializzato di esperti saprà accompagnare il paziente affetto da dipendenza da cocaina verso la propria guarigione attraverso un percorso di sedute di elettrostimolazione transcranica efficace. Nel loro sito è disponibile leggere le testimonianze di coloro che si sono affidati a rTMS Italia e sono riusciti nell’intento di riprendere in mano la propria vita, uscendo dalla dipendenza da cocaina.