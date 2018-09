Due giorni di accoglienza per le nuove matricole della Liuc

Per le matricole della Liuc è tempo di iniziare la nuova avventura dell’università: si parte il giorno lunedì 17 settembre 2018 per gli iscritti alle lauree triennali in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale e martedì 18 per le lauree magistrali. Il programma è come sempre ricco di iniziative, organizzate per facilitare l’inserimento degli studenti nel contesto dell’università.

«Quest’anno abbiamo deciso di puntare sui luoghi dell’università –spiega il Rettore della LIUC Federico Visconti– intesi come luoghi fisici, che gli studenti impareranno a conoscere, ma soprattutto come opportunità concrete da cogliere. Verrà dunque proposta un’attività in gruppo alla scoperta della Liuc tra biblioteca (con le consulenze sulla ricerca) e borse di studio, centro linguistico e attività extradidattiche, fino al tutoraggio. Un momento di accoglienza dinamico e itinerante, per scoprire da subito il bello di vivere l’università».

Gli studenti potranno conoscere nel dettaglio, grazie ad una presentazione specifica, i due punti forti dell’offerta formativa della LIUC: l’attività delle relazioni internazionali (Erasmus, scambi internazionali, doppio titolo di laurea ecc) e quella del career service, che segue individualmente gli studenti dallo stage durante gli studi al collocamento nel mondo del lavoro. Si conferma poi l’appuntamento nell’agorà della Liuc, la piazza dei Gelsi, con i punti informativi dedicati, tra l’altro, ad associazioni studentesche, attività sportive e radio Liuc.

Nel pomeriggio di lunedì, i Direttori delle due Scuole di Economia e Ingegneria, prof. Rodolfo Helg e prof. Carlo Noè, presenteranno i due corsi di laurea. E’ previsto inoltre un momento specifico dedicato al programma Skills and Behaviour, che mira ad allenare le soft skills, ossia quelle competenze trasversali, slegate da uno specifico know-how tecnico, che descrivono l’abilità di interagire, di rapportarsi con gli altri e di integrarsi con il contesto. Tutte competenze molto richieste oggi nel mondo del lavoro. Nella giornata di martedì, riservata a chi sta per iniziare il percorso di laurea magistrale, saranno proposte anche due tavole rotonde dedicate ai corsi, con testimonianze di alcuni laureandi sull’esperienza Liuc.