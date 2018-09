Per due volte in un mese tenta di aggredire l’ex moglie: ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Cislago hanno arrestato, per la seconda volta, il 48enne che nello scorso mese di agosto si precipitò da Viggiù a Cislago con l’intento di affrontare la sua ex moglie.

In quell’occasione i militari riuscirono a fermarlo appena in tempo, prima che

entrasse in casa armato di un grosso coltello.

Per quei fatti, lo scorso 23 agosto il 48enne fu colpito da un’ordinanza di custodia cautelare che lo obbligava agli arresti domiciliari. Già il successivo 25 agosto fu sorpreso fuori dal suo domicilio, arrestato e, su disposizioni del Pubblico Ministero, ricollocato ai domiciliari.

Mercoledì i carabinieri di Cislago lo hanno nuovamente arrestato poiché, ancora incurante degli obblighi impostigli, passeggiava per le strade del centro di Cislago.

Condotto in carcere, ieri mattina è stato giudicato con rito direttissimo e ricollocato agli arresti domiciliari.