Eccellenza, nessuno a punteggio pieno

La Sestese espugna il campo dell’Alcione, la Varesina ferma il Varese e così la classifica di Eccellenza rimane molto equilibrata con ben cinque squadre a dividersi la prima piazza a quota 7 punti. In Promozione rimangono in due al comando: Cob 91 e Vergiatese.

ECCELLENZA

La Varesina fa sua la gara di giornata battendo 2-0 il Varese, mentre l’Alcione si vede trafiggere 3-0 in casa dalla Sestese. Con la squadra di Sesto Calende, si dividono il primo posto altre quattro formazioni ancora imbattute: l’Accademia Pavese, capace di passare a Besozzo vincendo 1-0 sul Verbano, il Legnano, che fa la voce grossa a Ferrera Erbognone (3-0), la Castellanzese, che ha vinto 3-2 la sfida tutta neroverde a Castano Primo, e il Busto 81, al quale basta la rete di Palumbo per passare a Cassano Magnago sull’Union Villa. Primo successo per il Fenegrò grazie al 2-1 sull’Ardor Lazzate, così come per il Mariano, vittorioso 1-0 a Vigevano.

CLASSIFICA: Sestese, Accademia Pavese, Legnano, Castellanzese, Busto 81 7; Alcione 6; Varesina, Fenegrò, Varese 4; Verbano, Union Cassano, Ardor Lazzate, Mariano 3; Vigevano 1; Castanese, Ferrera Erbognone 0.

PROMOZIONE

Sono rimaste in due a punteggio pieno dopo tre gare: il Cob 91 che nell’anticipo di sabato sera ha superato 1-0 l’Fbc Saronno, e la Vergiatese, vittoriosa 3-0 a Lentate. Brutta caduta per il Morazzone, sconfitto 4-0 in casa dalla Base 96, la Besnatese viene sconfitta 3-2 a Guanzate, stessa sorte per il Gavirate a Rho (1-0). Ritrova il sorriso l’Uboldese andando a vincere 2-0 a Solaro, 0-0 tra Fagnano e Olimpia, il Muggiò passa 2-0 a Meda.